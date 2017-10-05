В Ровно на вокзале нашли радиоуправляемую мину

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. В Ровно на автодорожном вокзале напротив платформы автобуса "Ровно-Тернополь" прохожие заметили подозрительный пакет синего цвета.

На место происшествия срочно прибыли работники ГСЧС и правоохранители. Из пакета спасатели изъяли противопехотную мину 82 калибра. К тому же, к снаряду был примотан мобильный телефон, сообщает Терен.

Саперам удалось оперативно обезвредить взрывное устройство. Сейчас продолжаются следственные действия. Правоохранители рассчитывают на камеры наружного видеонаблюдения, которые, вероятно, зафиксировали злоумышленников.

teren.in.ua На месте ЧП в Тернополе

teren.in.ua На месте ЧП в Тернополе

Ранее сообщалось, что в Киеве милиция задержала мужчину с гранатой, которую он привез из зоны проведения АТО.