В Ровно на вокзале нашли радиоуправляемую мину

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. В Ровно на автодорожном вокзале напротив платформы автобуса "Ровно-Тернополь" прохожие заметили подозрительный пакет синего цвета.
На место происшествия срочно прибыли работники ГСЧС и правоохранители. Из пакета спасатели изъяли противопехотную мину 82 калибра. К тому же, к снаряду был примотан мобильный телефон, сообщает Терен.
Саперам удалось оперативно обезвредить взрывное устройство. Сейчас продолжаются следственные действия. Правоохранители рассчитывают на камеры наружного видеонаблюдения, которые, вероятно, зафиксировали злоумышленников.
Ранее сообщалось, что в Киеве милиция задержала мужчину с гранатой, которую он привез из зоны проведения АТО.