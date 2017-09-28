В Харьковской области обезьяны откусили ухо и пальцы сотруднику зоопарка

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. В Харьковской области обезьяны напали на сотрудника зоопарка в то время, как тот зашел покормить их, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как отмечают правоохранители, инцидент произошел днем в четверг, 28 сентября, в одном из зоопарков в Дергачевском районе. Как утверждают свидетели, сотрудник заведения подвергся нападению обезьян в то время, когда оказался в одной клетке с ними."Работники следственно-оперативной группы Дергачевского отдела полиции, прибывшие на место происшествия по вызову коллег пострадавшего, установили, что работник получил телесные повреждения при исполнении своих профессиональных обязанностей. По словам свидетелей, мужчина зашел в клетку с обезьянами, чтобы покормить их. Неожиданно животные набросились на него", — говорится в сообщении.

Пострадавший был госпитализирован в одно из лечебных учреждений Харькова. Ему была ампутирована правая ушная раковина и несколько пальцев рук. Правоохранители проводят проверку по факту инцидента.

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