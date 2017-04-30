В Калифорнии акула напала на женщину

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. В американском штате Калифорния акула напала на женщину, сообщает газета Orange County Register.

Инцидент случился рядом с пляжем San Onofre State Beach в округе Сан-Диего в месте для серфинга. Женщина плавала в ластах, когда на нее напала акула.

Акула укусила женщину за бедро, сообщил служитель государственного парка Трэвис Лара. Двое серферов вытащили пострадавшую на берег и оказали ей первую медицинскую помощь. О ее дальнейшей судьбе газета не сообщает.

Лара также добавил, что пляж будет закрыт, по крайней мере, на 72 часа. По его словам, в последнее время рядом с пляжем несколько раз замечали акул, но это первый случай нападения.

Напомним, в марте в интернете появилось видео интересного происшествия у острова Кайман Брак. Во время погружения к группе дайверов подплыла акула и начала кружиться. Приглядевшись они заметили, что из головы хищника виден длинный нож.