В Николаеве бронетранспортер протаранил "Шкоду" и покинул место ДТП

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. В четверг, 28 сентября, на пересечении улиц Пушкинской и Большой Морской в Николаеве армейский бронетранспортер БТР-70 столкнулся с автомобилем Škoda Fabia, сообщает сайт Новости N.

"Шкода" ехала по ул. Большой Морской со стороны ул. Артиллерийской в направлении ул. Садовой. На пересечении с ул. Пушкинской автомобиль остановился на красный сигнал светофора в крайнем левом ряду, для поворота в направлении Ингульского моста. В этот момент сзади в "Шкоду" и въехал БТР, двигавшийся следом в составе колонны", — говорится в сообщении.

В результате ДТП никто не пострадал, "Шкода" получила механические повреждения. После совершения ДТП бронетранспортер, не останавливаясь, уехал.

Прибывшие на место происшествия представители военной автоинспекции сообщили, что в аварии виноват водитель "Шкоды", который вклинился в колонну военной техники, что запрещено правилами. Кроме того, в момент аварии движение на перекрестке улиц Пушкинской и Большой Морской регулировал военный регулировщик, который показывал поворот налево. В этих условиях водитель "Шкоды" должен был подчиняться сигналам регулировщика, а не светофора.