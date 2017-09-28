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    Происшествия

    В Николаеве бронетранспортер протаранил "Шкоду" и покинул место ДТП

    (обновлено: )36
    Прибывшие на место происшествия представители военной автоинспекции сообщили, что в аварии виноват водитель "Шкоды", который вклинился в колонну военной техники, что запрещено правилами.
    В Николаеве бронетранспортер протаранил Шкоду и покинул место ДТП
    Новости N

    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. В четверг, 28 сентября, на пересечении улиц Пушкинской и Большой Морской в Николаеве армейский бронетранспортер БТР-70 столкнулся с автомобилем Škoda Fabia, сообщает сайт Новости N.

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    "Шкода" ехала по ул. Большой Морской со стороны ул. Артиллерийской в направлении ул. Садовой. На пересечении с ул. Пушкинской автомобиль остановился на красный сигнал светофора в крайнем левом ряду, для поворота в направлении Ингульского моста. В этот момент сзади в "Шкоду" и въехал БТР, двигавшийся следом в составе колонны", — говорится в сообщении.

    В результате ДТП никто не пострадал, "Шкода" получила механические повреждения. После совершения ДТП бронетранспортер, не останавливаясь, уехал.

    Прибывшие на место происшествия представители военной автоинспекции сообщили, что в аварии виноват водитель "Шкоды", который вклинился в колонну военной техники, что запрещено правилами. Кроме того, в момент аварии движение на перекрестке улиц Пушкинской и Большой Морской регулировал военный регулировщик, который показывал поворот налево. В этих условиях водитель "Шкоды" должен был подчиняться сигналам регулировщика, а не светофора.

    Новости N
    В Николаеве бронетранспортер протаранил "Шкоду" и покинул место ДТП
    Ранее сообщалось, что в Житомире на регулируемом перекрестке произошла авария с участием трех микроавтобусов: Volkswagen Transporter, Mercedes Sprinter и Volkswagen Crafter.

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