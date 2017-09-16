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    Гройсман о гибели детей в лагере: виновных надо жестко наказать

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    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе (13)

    (обновлено: )26001
    По словам премьера, комплекс, где произошел пожар, был в мае обследован, в том числе и на противопожарную безопасность: "Что произошло - будет устанавливать следствие".
    Владимир Гройсман
    УНИАН

    КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. Следствие установит причину пожара и виновных в гибели детей в оздоровительном комплексе в Одессе, заверил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

    Пожар в детском лагере в Одессе
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    "Ужасная трагедия… Я говорил сегодня с председателем Одесской ОГА, они сегодня в полдень будут проводить комиссию", — сказал премьер во время общения с журналистами в кулуарах международной конференции YES, передает УНИАН.

    "Предварительная информация — именно этот комплекс был в мае обследован, в том числе и на противопожарную безопасность. Что произошло — будет устанавливать следствие. Но это большая трагедия, когда погибают дети, у меня просто нет слов. Но если это вызвано халатностью или какими-либо неадекватными действиями людей, отвечавших за безопасность, их надо жестко наказать за это", — отметил Гройсман.

    Он выразил соболезнования родственникам и близким погибших детей.

    Пожар в детском лагере "Виктория" начался в ночь на субботу. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка — в горевшем корпусе.

    Ранее сообщалось о трех погибших детях, тела двух из которых были найдены, и продолжающихся поисках третьего. По данным местного издания, четыре ребенка пострадали.

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