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    Спасатели ищут третью девочку, пропавшую при пожаре в лагере в Одессе

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    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе (10)

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    К работам по поиску ребенка в сгоревшем корпусе лагеря привлечены 50 человек и 11 единиц техники. На данный момент подтверждена гибель двух девочек.
    Пожар в детском лагере в Одессе
    Думская.net Фото Александра Гиманова

    КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. Спасатели продолжают поиски девочки в детском лагере в Одессе, где произошел пожар, сообщили в субботу в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. По предварительным данным, она погибла.

    Пожар в детском лагере в Одессе
    Думская.net Фото Александра Гиманова
    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Кадры с места ЧП

    "После проверки количества детей персоналом комплекса, недосчитались 3 девочек (2005-2009 г.р.). При проведении работ по разборке конструкций здания в 2.45 и в 3.02 16 сентября обнаружены фрагменты 2 обгоревших детских тел. По состоянию на 7.00 16 сентября продолжаются поиски третьего ребенка", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, к работам привлечены 50 человек и 11 единиц техники. На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления госслужбы по ЧС в Одесской области. Также отмечается, что пострадали двое детей, которые госпитализированы в больницу. Причины пожара устанавливаются.

    Пожар в детском лагере "Виктория" начался в ночь на субботу. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка — в горевшем корпусе. Советник главы Национальной полиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк сообщил ранее о трех погибших детях. По данным местного издания, четыре ребенка пострадали.

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