Спасатели ищут третью девочку, пропавшую при пожаре в лагере в Одессе

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. Спасатели продолжают поиски девочки в детском лагере в Одессе, где произошел пожар, сообщили в субботу в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. По предварительным данным, она погибла.

"После проверки количества детей персоналом комплекса, недосчитались 3 девочек (2005-2009 г.р.). При проведении работ по разборке конструкций здания в 2.45 и в 3.02 16 сентября обнаружены фрагменты 2 обгоревших детских тел. По состоянию на 7.00 16 сентября продолжаются поиски третьего ребенка", — говорится в сообщении.

Как отмечается, к работам привлечены 50 человек и 11 единиц техники. На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления госслужбы по ЧС в Одесской области. Также отмечается, что пострадали двое детей, которые госпитализированы в больницу. Причины пожара устанавливаются.

Пожар в детском лагере "Виктория" начался в ночь на субботу. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка — в горевшем корпусе. Советник главы Национальной полиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк сообщил ранее о трех погибших детях. По данным местного издания, четыре ребенка пострадали.