Трагедия в детском лагере в Одессе: открыто дело по факту пожара

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. По факту пожара в детском лагере в Одессе открыли уголовное производство, сообщил советник председателя Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, передает "112 Украина".

"Ведутся следственные действия, уже открыто уголовное производство. Я надеюсь, что оно будет объективным. Если окажется, что какие-то лица проявили халатность — они будут привлечены к ответственности", — сообщил Форостяк.

Пожар в детском лагере "Виктория" начался в ночь на субботу. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка — в горевшем корпусе.

Советник главы Национальной полиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк сообщил ранее о трех погибших детях.

По данным местного издания, четыре ребенка пострадали.