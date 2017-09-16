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    Трагедия в детском лагере в Одессе: открыто дело по факту пожара

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    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе (10)

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    Советник председателя Нацполиции в Одесской области сообщил, что по факту пожара открыто уголовное производство: "Если окажется, что какие-то лица проявили халатность - они будут привлечены к ответственности".
    Пожар в детском лагере в Одессе
    Думская.net Фото Александра Гиманова

    КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. По факту пожара в детском лагере в Одессе открыли уголовное производство, сообщил советник председателя Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, передает "112 Украина".

    Пожар в детском лагере в Одессе
    Думская.net Фото Александра Гиманова
    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Кадры с места ЧП

    "Ведутся следственные действия, уже открыто уголовное производство. Я надеюсь, что оно будет объективным. Если окажется, что какие-то лица проявили халатность — они будут привлечены к ответственности", — сообщил Форостяк.

    Пожар в детском лагере "Виктория" начался в ночь на субботу. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка — в горевшем корпусе.

    Советник главы Национальной полиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк сообщил ранее о трех погибших детях.

    По данным местного издания, четыре ребенка пострадали.

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