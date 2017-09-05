В центре Одессы активисты сожгли часы с российской символикой

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КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Активисты уничтожили часы с российской символикой в одесской гостинице "Континенталь", сообщил бывший лидер одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко.

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"Абсолютно спокойно висели часы с российским триколором и надписью "министерство внутренних дел РФ". Охранник бегал за нами и просил вернуть их обратно. При этом на вопрос, кто воюет против Украины, он ответить не смог", — написал Стерненко на своей странице в Facebook.

Активисты сожгли часы, которые они забрали из гостиницы.

Ранее Стерненко сообщил, что в Одессе опрокинули и разбили бюст маршалу Советского Союза Георгию Жукову.

Напомним, ранее также активисты сожгли флаг России на Европейской площади в Виннице.