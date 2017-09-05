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    В центре Одессы активисты сожгли часы с российской символикой

    Тема:

    Свой-чужой. Культурная война в Украине (397)

    (обновлено: )26229
    Как сообщил бывший лидер одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко, часы с российским триколором и надписью "Министерство внутренних дел РФ" висели в "Континентале".
    В Одессе активисты сожгли часы с российской символикой
    Скриншот

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Активисты уничтожили часы с российской символикой в одесской гостинице "Континенталь", сообщил бывший лидер одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко.

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    "Абсолютно спокойно висели часы с российским триколором и надписью "министерство внутренних дел РФ". Охранник бегал за нами и просил вернуть их обратно. При этом на вопрос, кто воюет против Украины, он ответить не смог", — написал Стерненко на своей странице в Facebook.

    Активисты сожгли часы, которые они забрали из гостиницы.

    Ранее Стерненко сообщил, что в Одессе опрокинули и разбили бюст маршалу Советского Союза Георгию Жукову. 

    Напомним, ранее также активисты сожгли флаг России на Европейской площади в Виннице.

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