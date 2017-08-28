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    Происшествия

    В Днепре разваливается жилой дом

    (обновлено: )566
    Правоохранители эвакуировали двух жителей, которые находились в третьем подъезде, а сотрудники ГСЧС установили маячки по всей длине трещин 3-го подъезда, а также аварийный участок оградили лентой.
    В Днепре разваливается жилой дом
    056.ua

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. В Днепре по улице Владимира Винниченко разваливается жилой дом, информирует местный сайт 056.ua со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Днепропетровской области.

    Как стало известно, в несущей стене образовались трещины с 1-го по 5-й этажи.

    056.ua
    В Днепре разваливается жилой дом

    Сообщается, что 26 августа в службу спасения поступило сообщение о выявленной трещине в пятиэтажном жилом доме. На месте было установлено, что ориентировочно, в результате строительного ремонта жилых помещений на 4-м этаже произошло частичное разрушение 3-го подъезда жилого дома. В кирпичной кладке несущей стены 3-го подъезда образовалась трещина с 1 —го по 5-й этажи по всей высоте здания шириной от 10см до 15см.

    056.ua
    В Днепре разваливается жилой дом

    Правоохранители эвакуировали двух жителей, которые находились в третьем подъезде, а сотрудники ГСЧС установили маячки по всей длине трещин 3-го подъезда, а также аварийный участок оградили лентой.

    Напомним, 9 августа обвал без жертв произошел в колледже в городе Любешов Волынской области.

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