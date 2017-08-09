На Волыни обрушилась стена колледжа

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Обвал без жертв произошел в колледже в городе Любешов Волынской области,говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции.

"8 августа в дежурную часть Любешовского отделения полиции поступило сообщение об обвале стены учебного заведения. Пострадавших нет", — сказано в нем.

Полиция Волыни в Facebook Обвал колледжа в Волынской области

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа, руководство местного отделения полиции.

Выяснилось, что по улице Брестской в райцентре Любешов при выполнении ремонтных работ в помещении учебного корпуса местного колледжа частично обвалилась несущая стена здания. Сумма нанесенного материального ущерба устанавливается. Пострадавших нет.

Охрану места происшествия обеспечивают 6 полицейских.

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По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса.

В мае в городе Коломыя Ивано-Франковской области обвалилась часть здания экономико-правового колледжа.