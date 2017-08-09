наверх
09.08.201712:14
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    На Волыни обрушилась стена колледжа

    (обновлено: )2410
    Согласно данным полиции Волыни, обвал произошел 8 августа при выполнении ремонтных работ. Место обрушения охраняют шестеро полицейских.
    Обвал колледжа в Волынской области
    Полиция Волыни в Facebook

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Обвал без жертв произошел в колледже в городе Любешов Волынской области,говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции.

    "8 августа в дежурную часть Любешовского отделения полиции поступило сообщение об обвале стены учебного заведения. Пострадавших нет", — сказано в нем.

    Полиция Волыни в Facebook
    Обвал колледжа в Волынской области

    На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа, руководство местного отделения полиции.

    Выяснилось, что по улице Брестской в райцентре Любешов при выполнении ремонтных работ в помещении учебного корпуса местного колледжа частично обвалилась несущая стена здания. Сумма нанесенного материального ущерба устанавливается. Пострадавших нет.

    Охрану места происшествия обеспечивают 6 полицейских.

    Смотрите также: Под гранитом науки. На Прикарпатье обвалился фасад колледжа

    По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса.

    В мае в городе Коломыя Ивано-Франковской области обвалилась часть здания экономико-правового колледжа.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Обыск в редакции "Страны"
    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Протестующие заблокировали Харьковское шоссе в Киеве
    Парковка раздора. Киевляне вышли на протест
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины
    Скорая в Китае. Архивное фото
    Удар стихии. Мощное землетрясение в Китае