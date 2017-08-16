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    Происшествия

    Под Николаевом обрушился новый элеватор

    (обновлено: )45051
    По неизвестным причинам практически полностью разрушился один из силосов. Содержащееся в нем зерно высыпалось наружу. Также обрушились конструкции, соединяющие между собой другие емкости с зерном.
    Под Николаевом обрушился новый элеватор
    Новости N

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. В ночь со вторника на среду, 16 августа, под Николаевом произошло обрушение конструкции Константиновского элеватора, сообщает "Новости N".

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    "По неизвестным причинам практически полностью разрушился один из силосов. Содержащееся в нем зерно высыпалось наружу. Также обрушились конструкции, соединяющие между собой другие емкости с зерном", — говорится в сообщении.

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    Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, работницу элеватора, зажало конструкциями диспетчерского пункта. Спасатели деблокировали пострадавшую и передали ее бригаде скорой медицинской помощи. 

    Новости N
    Под Николаевом обрушился новый элеватор

    Константиновский элеватор принадлежит группе компании "ПАЕК", которую возглавляет депутат Николаевского областного совета Юрий Кормышкин. Этот элеватор является самым новым в Николаевской области — его ввели в эксплуатацию менее двух месяцев назад. Почему вновь построенный элеватор обрушился выяснит дальнейшее расследование.

    Ранее сообщалось, что в Херсоне в результате непогоды упавшее дерево разбило два припаркованных автомобиля.

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