КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. В ночь со вторника на среду, 16 августа, под Николаевом произошло обрушение конструкции Константиновского элеватора, сообщает "Новости N".

"По неизвестным причинам практически полностью разрушился один из силосов. Содержащееся в нем зерно высыпалось наружу. Также обрушились конструкции, соединяющие между собой другие емкости с зерном", — говорится в сообщении.

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Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, работницу элеватора, зажало конструкциями диспетчерского пункта. Спасатели деблокировали пострадавшую и передали ее бригаде скорой медицинской помощи.

Новости N Под Николаевом обрушился новый элеватор

Константиновский элеватор принадлежит группе компании "ПАЕК", которую возглавляет депутат Николаевского областного совета Юрий Кормышкин. Этот элеватор является самым новым в Николаевской области — его ввели в эксплуатацию менее двух месяцев назад. Почему вновь построенный элеватор обрушился выяснит дальнейшее расследование.

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