ДТП в Киеве: автобус развалился во время движения

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. В Киеве на Троещине на ходу развалился автобус. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

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Автобус следовал по 101 маршруту. Дорожное происшествие произошло на улице Закревского, возле остановки "Социального обеспечения". Во время движения задняя часть автобуса сломалась, обошлось без пострадавших.

dtp.kiev.ua В Киеве во время движения развалился автобус

Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Гиресун произошло серьезное ДТП с автобусом, перевозившим детский танцевальный ансамбль из Грузии в Болгарию.