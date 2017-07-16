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    Киев

    ДТП в Киеве: автобус развалился во время движения

    (обновлено: )49
    Согласно информации, дорожное происшествие произошло на улице Закревского, возле остановки "Социального обеспечения". Во время движения задняя часть автобуса сломалась, обошлось без пострадавших.
    В Киеве во время движения развалился автобус
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. В Киеве на Троещине на ходу развалился автобус. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

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    Автобус следовал по 101 маршруту. Дорожное происшествие произошло на улице Закревского, возле остановки "Социального обеспечения". Во время движения задняя часть автобуса сломалась, обошлось без пострадавших.

    dtp.kiev.ua
    В Киеве во время движения развалился автобус

    Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Гиресун произошло серьезное ДТП с автобусом, перевозившим детский танцевальный ансамбль из Грузии в Болгарию.

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