В Черкасской области школьник застрелился из пневматического ружья

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. В Маньковском районе Черкасской области 11-летний парень погиб от выстрела из пневматического ружья. Об этом сообщил начальник Маньковского райотдела полиции Александр Мельник.

Трагедия произошла около 17 августа в селе Подобная.

"Отец погибшего 15 августа приобрел себе пневматическое ружье и привез домой. По нашим данным, его младший сын Виталий был один в комнате и из-за неосторожного обращения с ружьем выстрелил в себя. Пуля попала в голову, парень скончался в больнице ", — пояснил Александр Мельник.

По его словам, окончательную причину смерти установят судмедэксперты. Предварительная версия причины гибели школьника — неосторожное обращение с пневматическим оружием.

Напомним, во Львовской области во время незаконной охоты 38-летний мужчина нанес смертельное огнестрельное ранение своему отцу.