Суд избрал борцу с коррупцией Шабунину меру пресечения

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Днепровский районный суд Киева избрал председателю правления Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства сроком на два месяца. Соответствующее решение объявил судья Днепровского райсуда Киева Андрей Курило.

Суд удовлетворил ходатайство следователя о применении меры пресечения в виде личного обязательства к Шабунину, подозреваемому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины.

В среду, 16 августа, Шабунину вручили уведомление о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести), ему грозит до трех лет лишения свободы.

"Центр информации о правах человека" заявил о конфликте между Шабуниным и Всеволодом Филимоненко возле Днепровского военкомата Киева. Тогда Филимоненко прыснул из газового баллончика в лицо Шабунину. Председатель Центра противодействия коррупции заявил, в свою очередь, что ударил Филимоненко по лицу за оскорбление его коллеги.

Шабунин считает дело об избиении им Филимоненко, который представлялся журналистом издания "Голос народа", заказным. Он заявил, что "действительно ударил человека, я это признаю и готов нести за это ответственность. Правда, был ли он журналистом? Нет, не был. Есть ли там избиение средней тяжести? Я очень сомневаюсь. Это была моя не первая с ним встреча, он систематически провоцировал меня, унижал мою семью и близких".

"Я озвучил ему, за что я его ударил. Он, манипулируя на смерти друга нашей работницы, члена нашего правления (Центра противодействия коррупции), довел ее до слез, специально оказывл давление и довел ее до истерики. Это вред, причиненный умышленно, именно за это я его ударил", — пояснил Шабунин.

В Генеральной прокуратуре Украины сообщили, что информация о причастности Филимоненко к журналистской деятельности, а также мотивы нанесения ему Шабунин телесных повреждений будут тщательно проверены, после чего принято соответствующее процессуальное решение.