Умер предприниматель, в которого выпустили 6 пуль в центре Ивано-Франковска

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КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Предприниматель, у которого стреляли 31 июля в центре Ивана-Франковска умер в больнице, сообщает местный сайт "Мисто".

"Из собственных источников журналистам "Миста" стало известно, что пострадавший умер в больнице сегодня, 9 августа. Это произошло около 19:00. Игорь Гербино умер от ишемической болезни сердца. В Одессе предприниматель был известен под прозвищем "Червонец", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что около часа дня в Ивано-Франковске прогремела стрельба. В результате местный бизнесмен с огнестрельными ранениями был доставлен в больницу. Вечером того же дня правоохранители задержали мужчину, которого подозревали в умышленном покушении на убийство.