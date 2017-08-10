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    Умер предприниматель, в которого выпустили 6 пуль в центре Ивано-Франковска

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    (обновлено: )319
    По информации ивано-франковских СМИ, предприниматель Игорь Гербино умер от ишемической болезни сердца. В Одессе он был известен под прозвищем "Червонец".
    В Ивано-Франковске растреляли авто предпринимателя. Архивное фото
    galka.if.ua

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Предприниматель, у которого стреляли 31 июля в центре Ивана-Франковска умер в больнице, сообщает местный сайт "Мисто".

    В Ивано-Франковске растреляли авто предпринимателя
    galka.if.ua
    Расстрел авто бизнесмена в Ивано-Франковске: фото с места событий

    "Из собственных источников журналистам "Миста" стало известно, что пострадавший умер в больнице сегодня, 9 августа. Это произошло около 19:00. Игорь Гербино умер от ишемической болезни сердца. В Одессе предприниматель был известен под прозвищем "Червонец", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что около часа дня в Ивано-Франковске прогремела стрельба. В результате местный бизнесмен с огнестрельными ранениями был доставлен в больницу. Вечером того же дня правоохранители задержали мужчину, которого подозревали в умышленном покушении на убийство.

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