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    Полиция поймала мужчину, выпустившего 6 пуль в бизнесмена из Ивано-Франковска

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    (обновлено: )8301
    Полиция и патрульные Прикарпатья, совместно с СБУ, задержали злоумышленника поздно вечером по горячим следам. Это позволило раскрыть покушение на предпринимателя в Ивано-Франковске.
    Полиция схватила мужчину, который выпустил 6 пуль в предпринимателя из Ивано-Франковска
    Фото со страницы Артема Шевченко в facebook

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. В понедельник вечером правоохранители задержали в Ивано-Франковске мужчину, которого подозревают в умышленном покушении на убийство. Об этом на своей странице в Facebook написал директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

    Скриншот поста в Facebook Артема Шевченко

    Он отметил, что полиция и патрульные Прикарпатья, совместно с СБУ, схватили злоумышленника поздно вечером по горячим следам. По его словам, это позволило раскрыть покушение на предпринимателя в Ивано-Франковске.

    "У ранее судимого правонарушителя Д. изъят пистолет Макарова с уничтоженными номерами", — подчеркнул Шевченко.

    Напомним, в понедельник в центре Ивано-Франковска около часа дня гремела стрельба. В результате местный бизнесмен с огнестрельными ранениями был доставлен в больницу.

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