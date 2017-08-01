Полиция поймала мужчину, выпустившего 6 пуль в бизнесмена из Ивано-Франковска

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. В понедельник вечером правоохранители задержали в Ивано-Франковске мужчину, которого подозревают в умышленном покушении на убийство. Об этом на своей странице в Facebook написал директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

Скриншот поста в Facebook Артема Шевченко

Он отметил, что полиция и патрульные Прикарпатья, совместно с СБУ, схватили злоумышленника поздно вечером по горячим следам. По его словам, это позволило раскрыть покушение на предпринимателя в Ивано-Франковске.

"У ранее судимого правонарушителя Д. изъят пистолет Макарова с уничтоженными номерами", — подчеркнул Шевченко.

Напомним, в понедельник в центре Ивано-Франковска около часа дня гремела стрельба. В результате местный бизнесмен с огнестрельными ранениями был доставлен в больницу.