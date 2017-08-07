В Киеве автомобиль сбил насмерть сразу двух человек

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. В ночь на понедельник, 7 августа, на проспекте Н. Бажана в Киеве автомобиль насмерть сбил двух человек, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

По предварительной информации, автомобиль KIA сбил двух человек, которые перебегали дорогу в неположенном месте.

Оба пешехода получили травмы, несовместимые с жизнью.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и полиция.

Как сообщалось ранее, во Львовской области водитель автомобиля совершил наезд на ребенка. Пострадавший скончался.