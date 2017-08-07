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    Происшествия

    В Киеве автомобиль сбил насмерть сразу двух человек

    (обновлено: )26803
    Как стало известно, автомобиль KIA сбил двух человек, которые перебегали дорогу в неположенном месте. Оба пешехода получили смертельные травмы.
    В Киеве автомобиль сбил насмерть сразу двух человек
    facebook.com/KyivOperativ

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. В ночь на понедельник, 7 августа, на проспекте Н. Бажана в Киеве автомобиль насмерть сбил двух человек, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook

    Ирина Бережная
    УНИАН
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    По предварительной информации, автомобиль KIA сбил двух человек, которые перебегали дорогу в неположенном месте.

    Оба пешехода получили травмы, несовместимые с жизнью. 

    На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и полиция. 

    Как сообщалось ранее, во Львовской области водитель автомобиля совершил наезд на ребенка. Пострадавший скончался.

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