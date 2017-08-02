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    Происшествия

    ДТП в Тернопольской области: столкнулись 4 авто

    (обновлено: )69
    По предварительным данным, авария при участии четырех авто произошла из-за того, что водитель грузовика уснул за рулем, а на дороге проводились ремонтные работы.
    Масштабная авария в Тернопольсокй области
    0352.ua

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. В результате ДТП в Тернопольской области, в котором столкнулись четыре автомобиля, пострадали пять человек.

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    "По предварительной информации, на отрезке дороги, где произошло автопроисшествие, продолжались ремонтные работы. Транспорт двигался по очереди с каждой полосы. В какой-то момент водитель автомобиля DAF, двигаясь в направлении Кременца, на въезде в город столкнулся с автомобилем Renault Sandero под управлением жителя Белоруссии. Легковушки, в свою очередь, по инерции протаранили другую иномарку Renault Master и каток", — сообщает подробности портал 0352.ua.

    Следователи предполагают, что водитель грузовика мог просто уснуть.

    Ранее сообщалось, что пассажирский автобус, следовавший по маршруту Львов — Радехов, во вторник попал в ДТП на трассе Киев — Чоп возле села Гамалеевка возле Львова, в результате которого погиб водитель, еще два пассажира пострадали. Автобус выехал на встречную полосу и врезался в отбойник.

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