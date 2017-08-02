ДТП в Тернопольской области: столкнулись 4 авто

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. В результате ДТП в Тернопольской области, в котором столкнулись четыре автомобиля, пострадали пять человек.

"По предварительной информации, на отрезке дороги, где произошло автопроисшествие, продолжались ремонтные работы. Транспорт двигался по очереди с каждой полосы. В какой-то момент водитель автомобиля DAF, двигаясь в направлении Кременца, на въезде в город столкнулся с автомобилем Renault Sandero под управлением жителя Белоруссии. Легковушки, в свою очередь, по инерции протаранили другую иномарку Renault Master и каток", — сообщает подробности портал 0352.ua.

Следователи предполагают, что водитель грузовика мог просто уснуть.

Ранее сообщалось, что пассажирский автобус, следовавший по маршруту Львов — Радехов, во вторник попал в ДТП на трассе Киев — Чоп возле села Гамалеевка возле Львова, в результате которого погиб водитель, еще два пассажира пострадали. Автобус выехал на встречную полосу и врезался в отбойник.