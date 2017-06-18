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    В Кривом Роге две среднеазиатские овчарки набросились на женщину

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    По информации СМИ, потерпевшую забрала скорая помощь, как сообщили медики - у женщины рваные раны рук, ног, сильное кровотечение и общее состояние тяжелое.
    Скорая помощь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. В субботу, 17 июня, на улице Мариупольской в Кривом Роге в 16:00 на женщину набросились овчарки, сбили с ног и начали рвать. Когда подбежал хозяин собак, женщина была в тяжелом шоковом состоянии, сообщает сайт kr24.

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    "Потерпевшую забрала скорая помощь. Как сообщили медики, у женщины рваные раны рук, ног, сильное кровотечение и общее состояние тяжелое. Родственники потерпевшей заявили в полицию, а свидетели утверждают, что это не единичный случай, когда алабаи нападают на людей. Ранее от подобных действий пострадали соседи хозяина собак", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в Одессе на поселке Котовского женщина на глазах у своих детей жестоко расправилась с собакой и кошкой. Как рассказали соседи женщины, в доме №108 на улице Семена Палия, в 10 подъезде из квартиры, расположенной на 9 этаже, сбросили собаку и кошку.

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