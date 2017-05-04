Дочь Марии Захаровой в Крыму искусала собака

КИЕВ, 4 мая – РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала инцидент, случившийся с ее дочерью в Севастополе: по ее словам, ее дочь Марьяну укусила собака, ребенку оказана необходимая медицинская помощь.

"Посыпались сообщения и звонки о том, что Марьяну укусила собака. Не знала, что детское приключение может вызвать такой переполох. Было дело — хватанула. Страху и реву было много. Собака не бродячая, привитая, сейчас под контролем ветеринаров. Ребенку оказана необходимая помощь. Всем спасибо за внимание и заботу", — написала она.

Ранее сообщалось, что собака бывшего президента США Барака Обамы покусала девушку, которая пришла в гости к тогда еще хозяевам Белого дома, чете Обама.