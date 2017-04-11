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    На Тайване запретили забой кошек и собак ради их употребления в пищу

    (обновлено: )4710
    На Тайване запрещается продажа и потребление мяса кошек и собак, а также употребление пищевых продуктов, в которых содержится мясо или другие части животных.
    Собака. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина, Иван Булатов. Забой кошек и собак с целью употребления их мяса в пищу человеком запрещен на Тайване, передает во вторник Центральное информационное агентство Тайваня (CNA).

    В Мехико открыли кафе-мороженое для собак
    REUTERS Carlos Jasso
    В Мехико открыли кафе-мороженое для собак

    Сообщается, что соответствующая поправка в закон была утверждена во вторник местным законодательным органом — законодательным юанем. В закон о защите животных было добавлено положение, согласно которому запрещается продажа и потребление мяса кошек и собак, а также употребление пищевых продуктов, в которых содержится мясо или другие части животных.

    Также, согласно принятой поправке, лица, которые наносят умышленный вред животным, что приводит к повреждениям конечностей, органов или даже смерти животных, могут быть осуждены на срок до двух лет и им может быть назначен штраф от 200 тысяч новых тайваньских долларов (6,5 тысяч долларов США) до 2 миллионов новых тайваньских долларов. Аналогичные меры применяются к нарушителям, которые убивают кошек, собак или иных животных, находящихся под защитой местного законодательства.

    Согласно поправке, также гласности могут быть преданы фотографии нарушителей закона.

    Владельцам мотоциклов и транспортных средств запрещено водить животных на привязи, привязанной к транспортному средству. За нарушение предусмотрен штраф до 15 тысяч новых тайваньских долларов.

    Ранее собака с модными прическами стала звездой интернета.

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