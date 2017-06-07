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    Происшествия

    В Ивано-Франковске ребенок прыгнул с 4 этажа, спасаясь от подростка с ножом

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    Во время ссоры 13-летний подросток взял нож и трижды ударил девятилетнего соседа, который пришел к нему в гости, в спину. Ребенок после этого выпрыгнул из окна четвертого этажа, пытаясь спастись.
    Полиция Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Во вторник, 6 июня, в Ивано-Франковске драка между двумя детьми переросла в поножовщину, сообщил замначальника горотдела полиции Владимир Гаврылаш. Инцидент произошел в одной из квартир на улице Надворнянской, 30.

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    Во время ссоры 13-летний подросток взял нож и трижды ударил девятилетнего соседа, который пришел к нему в гости, в спину. Ребенок после этого выпрыгнул из окна четвертого этажа, пытаясь спастись.

    Мальчика возле дома нашла соседка, которая позвонила в полицию и вызвала "скорую", сообщается на сайте полиции.

    Врачи диагностировали многочисленные травмы, ушиб головного мозга, проникающее ножевое ранение (только один из ударов привел к ранению), закрытый перелом левой плечевой кости, травматический шок. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

    Ранее сообщалось, что в Харьковской области дедушка нашел 16-летнего внука повешенным. Трагедия произошла в селе Охочее в Нововодолажском районе.

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