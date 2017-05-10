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    В Киеве подростки избили мужчину дубинками за iPhone

    (обновлено: )33201
    Сообщается, что банда подростков, которые напали и ограбили мужчину в Соломенском районе Киева, была вооружена дубинками. У пострадавшего украли iPhone 4s.
    На месте инцидента в Киеве
    magnolia-tv.com

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Группа молодых людей напала и жестоко избила мужчину в парадном одного из домов Соломенского района Киева. 

    Инцидент произошел в среду, 10 мая, на улице Днестровской.

    Нападавшие были вооружены дубинками, сообщает "Обозреватель".

    Мужчину они поджидали в парадном, где и произошло нападение. Жертву избили и обокрали, забрав iPhone 4s.

    Ранее сообщалось, что в Киеве, в Печерском районе, на площади Спортивной, в супермаркете мужчина открыл стрельбу и ранил одного из охранников. 

     

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