В Киеве подростки избили мужчину дубинками за iPhone

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Группа молодых людей напала и жестоко избила мужчину в парадном одного из домов Соломенского района Киева.

Инцидент произошел в среду, 10 мая, на улице Днестровской.

Нападавшие были вооружены дубинками, сообщает "Обозреватель".

Мужчину они поджидали в парадном, где и произошло нападение. Жертву избили и обокрали, забрав iPhone 4s.

Ранее сообщалось, что в Киеве, в Печерском районе, на площади Спортивной, в супермаркете мужчина открыл стрельбу и ранил одного из охранников.