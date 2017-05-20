ГУ Нацполиции в Запорожской области

КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. В ночь на субботу, 20 мая, в Мелитополе два человека бросили бутылки с горючей жидкостью в здание городского совета на улице Грушевского, сообщается на сайте Нацполиции Запорожской области.

Отмечается, что пострадавших в результате поджога нет, но были выбиты два окна и повреждены входные двери.

На место происшествия срочно прибыл глава запорожской милиции Олег Золотоноша и следственно-оперативная группа. По факту начато уголовное производство по признакам ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога). Санкция статьи предусматривает до 19 лет лишения свободы.

Продолжается комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление обстоятельств происшествия, лиц поджигателей и их задержание.

ГУ Нацполиции в Запорожской области В Мелитополе подожгли здание горсовета

Ранее руководитель "Организации украинских националистов" (ОУН) Николай Коханивский призвал поджигать магазины корпорации Roshen, принадлежащей президенту Петру Порошенко.