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    В Стокгольме вспыхнули беспорядки с поджогами машин и грабежом магазинов

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    По информации полиции Стокгольма, беспорядки начались в 23.20. Неизвестные в течение вечера подожгли 7-8 автомобилей и разграбили несколько магазинов.
    Беспорядки в Стокгольме
    aftonbladet.se

    КИЕВ, 21 фев – РИА Новости Украина. Беспорядки с поджогами машин и разграблением местных магазинов устроили неизвестные в понедельник вечером в микрорайоне Стокгольма Ринкебю, где проживает много иммигрантов.

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    "Беспорядки начались в 22.20 (23.20 по Киеву), в районе в течение вечера подожгли 7-8 автомобилей. Полиция работает, чтобы восстановить порядок и безопасность. К сожалению, в районе произошло несколько эпизодов разграбления магазинов. Масштабы в настоящее время не установлены", — говорится в сообщении для прессы стокгольмской полиции.

    http://www.aftonbladet.se
    Беспорядки в Стокгольме

    Как следует из этого сообщения, ранее в микрорайоне побывали сотрудники полиции и во время задержания одного из находившихся в розыске человека в них начали бросать камни.

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    "В связи с этим патруль… был вынужден сделать предупредительный выстрел. В одного полицейского бросили камень и попали в руку. Степень травмы в настоящее время не установлена", — говорится в сообщении.

    Как сообщает шведское телевидение SVT, число участников беспорядков пока не установлено.

    "Тридцать, 40, 50 человек. Некоторые убежали. Другие подошли. Сложно определить точное число", — сказал SVT представитель полиции Стокгольма Ларс Бюстрём.

    После полуночи местного времени полиция Стокгольма сообщила, что порядок в микрорайоне восстановлен и что в результате беспорядков по поступившим сообщениям пострадали из-за избиений два человека, один из которых – владелец разграбленного магазина. Оба добрались до больницы сами.

    Ранее сообщалось, что в Париже около 2,3 тысячи манифестантов приняли участие в акции протеста в поддержку молодого человека Тео, подвергшегося насилию со стороны полицейских при задержании.

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