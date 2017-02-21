В Стокгольме вспыхнули беспорядки с поджогами машин и грабежом магазинов

КИЕВ, 21 фев – РИА Новости Украина. Беспорядки с поджогами машин и разграблением местных магазинов устроили неизвестные в понедельник вечером в микрорайоне Стокгольма Ринкебю, где проживает много иммигрантов.

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"Беспорядки начались в 22.20 (23.20 по Киеву), в районе в течение вечера подожгли 7-8 автомобилей. Полиция работает, чтобы восстановить порядок и безопасность. К сожалению, в районе произошло несколько эпизодов разграбления магазинов. Масштабы в настоящее время не установлены", — говорится в сообщении для прессы стокгольмской полиции.

http://www.aftonbladet.se Беспорядки в Стокгольме

Как следует из этого сообщения, ранее в микрорайоне побывали сотрудники полиции и во время задержания одного из находившихся в розыске человека в них начали бросать камни.

"В связи с этим патруль… был вынужден сделать предупредительный выстрел. В одного полицейского бросили камень и попали в руку. Степень травмы в настоящее время не установлена", — говорится в сообщении.

Как сообщает шведское телевидение SVT, число участников беспорядков пока не установлено.

"Тридцать, 40, 50 человек. Некоторые убежали. Другие подошли. Сложно определить точное число", — сказал SVT представитель полиции Стокгольма Ларс Бюстрём.

После полуночи местного времени полиция Стокгольма сообщила, что порядок в микрорайоне восстановлен и что в результате беспорядков по поступившим сообщениям пострадали из-за избиений два человека, один из которых – владелец разграбленного магазина. Оба добрались до больницы сами.

Ранее сообщалось, что в Париже около 2,3 тысячи манифестантов приняли участие в акции протеста в поддержку молодого человека Тео, подвергшегося насилию со стороны полицейских при задержании.