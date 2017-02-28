Совет Европы назвал поджог "Интера" наибольшей угрозой для медиа

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Совет Европы (СЕ) выставил "красную метку" и присвоил первый номер, как высший уровень угрозы, на специально созданной официальной интернет-платформе по содействию защите и безопасности журналистов. Об этом сообщает информагентство "Українські новини" со ссылкой на данные СЕ.

На платформе СЕ собрано специальное досье по поджогу студии новостей 4 сентября группой неизвестных. В нем говорится, что атака на офис "Интера" привела не только к возгоранию на первом и втором этажах в его офисе, но и стала причиной эвакуации около 30 сотрудников телеканала. В сообщении указывается, что одна из работниц студии новостей была госпитализирована. Досье также содержит материалы международных СМИ о поджоге телевещателя.

В досье содержится реакция журналистских организаций, а также офиса ОБСЕ по свободе медиа и спикера генерального секретаря Совета Европы. Все они осудили атаку на телеканал и призвали власти провести полное и всеохватывающее расследование.

Досье приводит и свежую реакцию украинских властей на требования международных организаций отчитаться о результатах расследования. Как отмечается, хотя с момента поджога и прошло почти полгода, власти не могут похвастать ни задержанными, ни подозреваемыми.

В отчете властей от 17 февраля 2017 года о расследовании поджога указано, что "предварительное следствие по уголовному делу продолжается".

Платформа по содействию защите и безопасности журналистов — проект Совета Европы, который представляет собой общественное пространство для сбора, обработки и распространения информации о серьезных нарушениях свободы и безопасности журналистов в государствах-членах Совет Европы.

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Напомним, 4 сентября 2016 года митингующие подожгли шины под зданием телеканала "Интер" на ул. Щусева. Известно о семи пострадавших в результате происшествия и нескольких задержанных. Полиция рассматривает несколько версий случившегося. Производства открыты по трем статьям: хулиганство, умышленное повреждение имущества и препятствование журналистской деятельности.

В тот же день пикет переместился к главному офису "Интера" на улице Дмитриевской. После двух дней блокирования работы СМИ протестующие разошлись. Они объяснили, что дали руководству 5 дней на увольнение политтехнолога Игоря Шувалова и прекращение трансляции российских сериалов.