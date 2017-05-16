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    В Одессе чиновника ОГА избил лидер "Автомайдана"

    (обновлено: )21901
    По данным правоохранителей, вечером 15 мая в полицию обратился руководитель одного из управлений Одесской областной государственной администрации с заявлением о том, что мужчина нанес ему телесные повреждения.
    Полиция Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. В Одессе лидер общественной организации "Автомайдан Одесса" Евгений Резвушкин избил чиновника Одесской областной государственной администрации, сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

    По данным правоохранителей, вечером 15 мая в полицию обратился руководитель одного из управлений Одесской областной государственной администрации с заявлением о том, что мужчина нанес ему телесные повреждения.

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    "Сегодня на территории управления, во время проведения открытого для общественности мероприятия, чиновник узнал своего обидчика и вызвал полицию. Им оказался лидер одной из общественных организаций города", — сообщили в отделе. 

    Отмечается, что подозреваемый является фигурантом ряда уголовных производств — по ст.ст.296 (хулиганство), 125 (умышленное легкое телесное повреждение), 171 (препятствование законной деятельности журналистов) УК Украины и дважды привлекался к административной ответственности по ст.ст. 173, 126 КУоАП.

    Для установления обстоятельств происшествия общественный активист доставлен в Хмельницкое отделение полиции для дачи объяснений по делу. В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации уголовного преступления, предусмотренного ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Проверка продолжается.

    По словам советника начальника ГУ НП в области Руслана Форостяка, во вторник, 16 мая, во время заседания общественного совета Облавтодора, которое проходило в Одессе, был задержан лидер "Автомайдан Одесса" Евгений Резвушкин и еще два человека.

    Напомним, 15 мая в Сумах неизвестные битами избили депутата городского совета Калиниченко Вячеслава, который в тяжелом состоянии был госпитализирован.

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