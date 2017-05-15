наверх
15.05.201717:02
Курсы валют НБУ
  • EUR28.790.00
  • USD26.470.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Одессе вооруженная "группа патриотов" пыталась захватить здание - МВД

    Тема:

    Криминальная Украина: стрельба в Каменском (60)

    (обновлено: )52204
    Согласно данным советника главы областного управления МВД Руслана Форостяка, один из членов "патриотической группы" заблокировался в помещении и угрожал огнестрельным оружием.
    В Одессе вооруженная патриотическая группа пыталась захватить здание
    048.ua

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Вооруженная "патриотическая группа" пыталась захватить здание на улице Литературной в Одессе в понедельник, сообщил советник главы областного управления МВД Руслан Форостяк.

    Смотрите также: Охранник Яроша прострелил ноги таксисту за отказ сказать "Героям слава!"

    "Первым на место прибыл экипаж патрульной полиции и выяснил обстоятельства. Один из членов "патриотической" организации заблокировался в помещении и угрожает огнестрельным оружием. Его путем убеждения удалось уговорить сложить оружие и покинуть помещение, другие участники также задержаны", — написал Форостяк на своей странице в Facebook.

    048.ua
    В Одессе вооруженная "патриотическая группа" пыталась захватить здание

    На данный момент ведутся следственные действия.

    Ранее в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области произошла стрельба, в результате которой ранения получили два человека. По данным СМИ, нежелание водителя такси ответить пассажирам на приветствие "Слава Украине!" повлекло применение оружия. Одним из фигурантов инцидента был охранник экс-лидера организации "Правый сектор" Дмитрия Яроша.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Одессе вооруженная "патриотическая группа" пыталась захватить здание
    Криминальная Украина: стрельба в Каменском
    Виталий Сердюк. Задержание после инцидента на Евровидении
    Евровидение. Победа Португалии и скандал с пранкером
    Конференц-зал Premier в "Президент-отеле" в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    АТО в Донбассе: обстрел Авдеевки, гибель мирных жителей
    Экономист, публицист, руководитель проекта "Успешная страна" Андрей Блинов
    Первая в 2017 году пресс-конференция Порошенко