В Одессе вооруженная "группа патриотов" пыталась захватить здание - МВД

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Вооруженная "патриотическая группа" пыталась захватить здание на улице Литературной в Одессе в понедельник, сообщил советник главы областного управления МВД Руслан Форостяк.

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"Первым на место прибыл экипаж патрульной полиции и выяснил обстоятельства. Один из членов "патриотической" организации заблокировался в помещении и угрожает огнестрельным оружием. Его путем убеждения удалось уговорить сложить оружие и покинуть помещение, другие участники также задержаны", — написал Форостяк на своей странице в Facebook.

048.ua В Одессе вооруженная "патриотическая группа" пыталась захватить здание

На данный момент ведутся следственные действия.

Ранее в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области произошла стрельба, в результате которой ранения получили два человека. По данным СМИ, нежелание водителя такси ответить пассажирам на приветствие "Слава Украине!" повлекло применение оружия. Одним из фигурантов инцидента был охранник экс-лидера организации "Правый сектор" Дмитрия Яроша.