Во Львовской области водитель Mercedes изнасиловал пассажирку

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Неподалеку от Николаева во Львовской области, водитель предложил подвезти 24-летнюю девушку домой, однако съехал с трассы в лес и изнасиловал пассажирку. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Львовской области.

Читайте также: Для реальной борьбы с криминалом в Украине нет политической воли — эксперт

Как рассказала потерпевшая, она стояла на остановке приблизительно в 2 часа дня. Тогда возле нее остановился Mercedes и водитель предложил ее подвезти. Однако, домой он ее не довез, а заехал в лес и там изнасиловал девушку.

Подозреваемого уже задержали – это 39-летний львовянин. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

В феврале в Ровенской области мужчина изнасиловал пятиклассницу.