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    Происшествия

    Во Львовской области водитель Mercedes изнасиловал пассажирку

    Тема:

    Криминальная Украина: стрельба в Каменском (56)

    (обновлено: )16802
    По данным потерпевшей, она стояла на остановке в дневное время. Тогда возле нее остановился Mercedes и водитель предложил ее подвезти. Однако, домой он ее не довез, а заехал в лес и там изнасиловал девушку.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Неподалеку от Николаева во Львовской области, водитель предложил подвезти 24-летнюю девушку домой, однако съехал с трассы в лес и изнасиловал пассажирку. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Львовской области.

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    Как рассказала потерпевшая, она стояла на остановке приблизительно в 2 часа дня. Тогда возле нее остановился Mercedes и водитель предложил ее подвезти. Однако, домой он ее не довез, а заехал в лес и там изнасиловал девушку.

    Подозреваемого уже задержали – это 39-летний львовянин. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

    В феврале в Ровенской области мужчина изнасиловал пятиклассницу.

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