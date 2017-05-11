КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. В Червонограде Львовской области женщина оставила свою новорожденную дочь в камере хранения автовокзала, сообщает пресс-служба управления Нацполиции во Львовской области.

В Червоноградский отдел полиции 10 мая поступило сообщение от директора местного автовокзала о том, что в камере хранения в дорожной сумке обнаружен младенец в возрасте 3-7 дней.

На место происшествия выехали правоохранители. Установлено, что новорожденную девочку оставила 29-летняя жительница Радеховского района.

"Работники камеры хранения услышали плач ребенка. Когда открыли сумку, которая лежала на одной из полок, то обнаружили там младенца и позвонили нам. Через несколько часов женщина вернулась. По ее словам, младенца она оставила на некоторое время, чтобы решить рабочие вопросы. Она замужем и имеет еще двух детей", — рассказал начальник Червоноградского отдела полиции Андрей Дикий.

Facebook: neoradioua Во Львовской области мать оставила младенца в камере хранения

Девочку госпитализировали в детское отделение центральной районной больницы, сейчас ее состояние удовлетворительное.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 135 (оставление в опасности) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — до трех лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

По данным "Нео Радио — 100.5 FM", ребенок был нежеланным, никто не знал о "положении" женщины. Пятого мая она родила дочь, которая жила до 10 мая в "летней кухне".

В феврале в Полтавской области в мусорном баке нашли тела двух младенцев.