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    Пресс-Центр

    ЮНИСЕФ: Украина сохраняет лидерство по смертности матерей и младенцев - пресс-конференция

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    В среду, 15 марта, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "ЮНИСЕФ: Украина сохраняет лидерство по смертности матерей и младенцев".
    Пресс-центр РИА Новости Украина
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В среду, 15 марта, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "ЮНИСЕФ: Украина сохраняет лидерство по смертности матерей и младенцев".

    Украина продолжает лидировать по показателям материнской смертности среди других стран Европы. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения со ссылкой на данные, которые недавно опубликовал Международный детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Эксперты отмечают, что государство не выделяет нужное финансирование на медицину и не привлекает никого к ответственности за непредоставленную помощь. Ситуация будет ухудшаться, поскольку нет никаких предпосылок, что будет выполняться статья 3 Конституции Украины, в которой сказано, что жизнь и здоровье граждан главная забота  государства. 

    Украина только на словах выполняет подписанную конвенцию о правах детей, на деле в стране зарегистрировано не более трети необходимых лекарств для охраны здоровья детей. По словам медиков, если политика государства по отношению к гражданам не изменится, то в скором времени украинцы начнут вымирать. Согласно исследованию ЮНИСЕФ, уровень знаний об опасных проявлениях во время беременности в Украине является очень низким. Всего 23% женщин и мужчин знают хотя бы о трех опасных симптомах во время беременности, а о всех шести помнят только 12% респондентов. 

    По данным международного исследования, в 2015 году в Украине было 120 случаев материнской смертности, в то время как в соседней Польше – 12, Румынии – 56, а в Германии – 42. Неонатальная смертность также остается значительно выше, чем в странах Европейского Союза. В 2015 году в Украине было 2378 случаев смерти младенцев в первые 28 дней жизни, тогда как в Польше – 1122, Румынии – 1047, а в Германии – 1449 случаев.

    Тему детской смертности обсудят эксперты пресс-конференции: 

    Татьяна Знаменская, профессор, д.м.н., замдиректора по перинатальной медицине Института акушерства, педиатрии и гинекологиии НАМН Украины, президент Ассоциации неонатологов Украины

    Владимир Загородний, президент Украинской федерации содействия здравоохранению

    Сергей Кравченко, ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины 

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