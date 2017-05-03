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    В шлемах и с гранатой. В Киеве ограбили ювелирный магазин

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    Криминальная Украина: беспредел и насилие (23)

    (обновлено: )27720
    В 12:20 правоохранители получили сообщение о разбойном нападении на ювелирный магазин в одном из торговых центров на Оболони. На место отправились наряды патрульной полиции и следственно-оперативные группы.
    Ограбление ювелирного магазина на Оболони в Киеве
    Пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В Киеве на Оболони двое мужчин в шлемах зашли в ювелирный магазин и, угрожая оружием, забрали украшения, сообщает пресс-служба управления столичной полиции.

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    В 12:20 правоохранители получили сообщение о разбойном нападении на ювелирный магазин в одном из торговых центров на Оболони.

    Пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве
    Ограбление ювелирного магазина на Оболони в Киеве

    На место отправились наряды патрульной полиции и следственно-оперативные группы.

    "Предварительно установлено, что нападавших было двое, они были одеты в темную одежду и шлемы. Зайдя в магазин, злоумышленники начали угрожать пистолетом и гранатой, а когда забрали ювелирные изделия, скрылись на скутере без номерных знаков", — сообщили в полиции.

    В марте группа неизвестных ограбила магазин "Секунда" в Киеве.

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