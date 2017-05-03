В шлемах и с гранатой. В Киеве ограбили ювелирный магазин

Пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В Киеве на Оболони двое мужчин в шлемах зашли в ювелирный магазин и, угрожая оружием, забрали украшения, сообщает пресс-служба управления столичной полиции.

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В 12:20 правоохранители получили сообщение о разбойном нападении на ювелирный магазин в одном из торговых центров на Оболони.

Пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве Ограбление ювелирного магазина на Оболони в Киеве

На место отправились наряды патрульной полиции и следственно-оперативные группы.

"Предварительно установлено, что нападавших было двое, они были одеты в темную одежду и шлемы. Зайдя в магазин, злоумышленники начали угрожать пистолетом и гранатой, а когда забрали ювелирные изделия, скрылись на скутере без номерных знаков", — сообщили в полиции.

В марте группа неизвестных ограбила магазин "Секунда" в Киеве.