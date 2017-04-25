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    В Одессе молодой человек сорвался с 7 этажа высотки и погиб

    (обновлено: )79
    Сообщается, что мужчина 1983 года рождения взбирался по фасаду 9-этажного здания, в котором живут его родители, но не удержавшись, сорвался и погиб.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В Одессе на улице Академика Королева молодой человек 1983 года рождения сорвался с высоты 7 этажа и погиб, сообщает пресс-служба патрульной полиции Одессы.

    По информации правоохранилелей, мужчина взбирался по фасаду 9-этажного здания, в котором живут его родители, по бельевым веревкам.

    По данному факту правоохранителями возбуждено уголовное производство по ст. 115 ч. 1 УК Украины (убийство). Проводится расследование.

    Как сообщило издание 048.ua, погибший был руфером. 

    Ранее сообщалось, что иностранец разбился во Львове, выпав из окна пятого этажа арендованной им квартиры.

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