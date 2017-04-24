В Ровно пенсионер забросал яйцами мемориал участника Евромайдана

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. В Ровно 61-летний мужчина забросал яйцами мемориальную доску участнику Евромайдана, сообщает патрульная полиция города на своей странице в Facebook.

Патрульная полиция Ровно, facebook На месте инцидента

Патрульная полиция Ровно, facebook Мужчина, забросавший яйцами мемориальную доску герою Небесной Сотни

"Около 5 утра, патрульным поступило сообщение, что на улице Волынской Дивизии, во дворе дома, неизвестный забросил яйцами памятную доску Александра Храпаченка. Инспекторы немедленно отправились на место происшествия. По телефону заявитель сообщил, что задержал этого человека, но не смог его удержать и тот скрылся в неизвестном направлении. 28-летний мужчина в телефонном режиме указал точные приметы данного лица", — сообщают подробности патрульные.

Правоохранители обследовали территорию и нашли мужчину, которого опознал свидетель правонарушения.

Ранее в Киеве вандалы осквернили памятник Герою Советского Союза генерал-полковнику Михаилу Кирпоносу.