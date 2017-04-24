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    Происшествия

    В Ровно пенсионер забросал яйцами мемориал участника Евромайдана

    (обновлено: )43380
    По информации патрульных, 61-летний мужчина, который осквернил мемориальную дочку участнику Евромайдана, задержан. Его доставили в райотдел.
    Мемориальная доска герою Небесной Сотни, которую забросал яйцами пенсионер
    Патрульная полиция Ровно, facebook

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. В Ровно 61-летний мужчина забросал яйцами мемориальную доску участнику Евромайдана, сообщает патрульная полиция города на своей странице в Facebook.

    Патрульная полиция Ровно, facebook
    Мужчина, забросавший яйцами мемориальную доску герою Небесной Сотни

    "Около 5 утра, патрульным поступило сообщение, что на улице Волынской Дивизии, во дворе дома, неизвестный забросил яйцами памятную доску Александра Храпаченка. Инспекторы немедленно отправились на место происшествия. По телефону заявитель сообщил, что задержал этого человека, но не смог его удержать и тот скрылся в неизвестном направлении. 28-летний мужчина в телефонном режиме указал точные приметы данного лица", — сообщают подробности патрульные.

    Правоохранители обследовали территорию и нашли мужчину, которого опознал свидетель правонарушения.

    Ранее в Киеве вандалы осквернили памятник Герою Советского Союза генерал-полковнику Михаилу Кирпоносу.

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