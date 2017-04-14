В Киеве на месте снесенного памятника Ленину посадят розмарин

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Культурный центр "Изоляция" намерен посадить розмарин на месте, где был памятник Ленину в центре Киева, сообщила в пятницу пресс-служба центра.

Ранее директор Института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что более 1,3 тысячи памятников Ленину были демонтированы в Украине в рамках декоммунизации.

"По результатам народного голосования победил проект "Ритуал природы" мексиканской художницы Исы Каррильйо, который будет реализован с 3 по 17 мая 2017 года… Идея проекта "Ритуал природы" заключается в обращении к целебных силам природы: пустой пьедестал предлагается покрыть живым розмарином", — говорится в сообщении.

Данный проект победил на народном голосовании, всем желающим предлагалось отдать голос за один из четырех проектов.

Центр "Изоляция" — неприбыльная негосударственная платформа современной культуры, открытая в 2010 году в Донецке на территории бывшего завода по производству изоляционных материалов.