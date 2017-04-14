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    Культура

    В Киеве на месте снесенного памятника Ленину посадят розмарин

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    На металлолом. Украина против советских памятников (679)

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    По информации культурного центра "Изоляция", по результатам народного голосования победил проект "Ритуал природы" мексиканской художницы Исы Каррильйо, который будет реализован с 3 по 17 мая 2017 года.
    Розмарин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Культурный центр "Изоляция" намерен посадить розмарин на месте, где был памятник Ленину в центре Киева, сообщила в пятницу пресс-служба центра.

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    Ранее директор Института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что более 1,3 тысячи памятников Ленину были демонтированы в Украине в рамках декоммунизации.

    "По результатам народного голосования победил проект "Ритуал природы" мексиканской художницы Исы Каррильйо, который будет реализован с 3 по 17 мая 2017 года… Идея проекта "Ритуал природы" заключается в обращении к целебных силам природы: пустой пьедестал предлагается покрыть живым розмарином", — говорится в сообщении.

    Данный проект победил на народном голосовании, всем желающим предлагалось отдать голос за один из четырех проектов.

    Центр "Изоляция" — неприбыльная негосударственная платформа современной культуры, открытая в 2010 году в Донецке на территории бывшего завода по производству изоляционных материалов.

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