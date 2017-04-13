В Харьковской области ребенка в парке убила мемориальная плита

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. В Харьковской области погиб шестилетний мальчик, на которого в парке упала мемориальная плита, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в Краснограде в среду, 12 апреля, около 18.00.

"Как установили правоохранители, мама с 6-летним мальчиком гуляли в парке, где расположены мемориальные доски. Ребенок подбежал к одной из них и начал расшатывать. 1,5-метровая конструкция упала на мальчика и придавила его. Под тяжестью монумента ребенок погиб", — сказано в сообщении.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 115 с пометкой "несчастный случай", ч.2 ст.367 (служебная халатность). Проводится дальнейшая проверка.

Ранее сообщалось, что во время игры в футбол в модульном городке в Харькове погиб подросток. Мальчика во время игры в футбол придавило футбольными воротами.