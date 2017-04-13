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    В Харьковской области ребенка в парке убила мемориальная плита

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    Как установили правоохранители, женщина с 6-летним мальчиком гуляли в парке, где расположены мемориальные доски. Ребенок подбежал к одной из них и начал расшатывать. Полутораметровая конструкция упала на мальчика и придавила его.
    Сотрудники патрульной полиции в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. В Харьковской области погиб шестилетний мальчик, на которого в парке упала мемориальная плита, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

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    По данным правоохранителей, инцидент произошел в Краснограде в среду, 12 апреля, около 18.00.

    "Как установили правоохранители, мама с 6-летним мальчиком гуляли в парке, где расположены мемориальные доски. Ребенок подбежал к одной из них и начал расшатывать. 1,5-метровая конструкция упала на мальчика и придавила его. Под тяжестью монумента ребенок погиб", — сказано в сообщении.

    Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 115 с пометкой "несчастный случай", ч.2 ст.367 (служебная халатность). Проводится дальнейшая проверка.

    Ранее сообщалось, что во время игры в футбол в модульном городке в Харькове погиб подросток. Мальчика во время игры в футбол придавило футбольными воротами.

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