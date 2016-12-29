В Одесской области мужчина убил мать и ребенка: введен план "Сирена"

Пресс-служба ГУ Нацполиции

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Правоохранители Одесской области разыскивают 31-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве женщины и ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.

Полицейским поступило сообщение о возгорании одного из домов в пгт Овидиополь. Во время проверки указанной информации в одной из комнат был обнаружен обгоревший женский труп, в другой – тело ребенка. Оба трупа были с отсеченными головами.

Первоочередными оперативно-следственными действиями были установлены личности погибших. Ими оказались 42-летняя женщина и ее двухлетняя дочь.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 п. 1 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, у здания СБУ в Одесской области 23-летний одессит начал стрелять из травматического пистолета по маршрутному такси. В результате стрельбы пострадавших нет. Хулиган задержан.