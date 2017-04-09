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    Житель Львова нашел во дворе самодельную бомбу - полиция

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    Согласно информации, в воскресенье житель Львова сообщил на оперативную линию полиции о том, что на собственном дворе обнаружил предмет, похожий на взрывное устройство.
    Полиция Украины. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Во Львове местный житель обнаружил у себя во дворе самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает местная полиция.

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    Согласно информации, взрывное устройство обезвредили эксперты-взрывотехники, открыто уголовное дело.

    Сообщается, что утром в воскресенье 41-летний житель Львова сообщил на оперативную линию полиции о том, что на собственном дворе обнаружил предмет, похожий на взрывное устройство.

    "На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинолог и следственно-оперативная группа. Установлено, что находка является самодельным взрывным устройством. Правоохранители обезвредили его и направили на экспертизу", — говорится в сообщении львовской полиции.

    Правоохранители открыли уголовное дело по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

    Ранее сообщалось, что самодельное взрывное устройство, замаскированное под фонарик, взорвалось в руках у мужчины, решившего проверить бесхозный пакет в Ростове-на-Дону.

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