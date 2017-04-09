Житель Львова нашел во дворе самодельную бомбу - полиция

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Во Львове местный житель обнаружил у себя во дворе самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает местная полиция.

Согласно информации, взрывное устройство обезвредили эксперты-взрывотехники, открыто уголовное дело.

Сообщается, что утром в воскресенье 41-летний житель Львова сообщил на оперативную линию полиции о том, что на собственном дворе обнаружил предмет, похожий на взрывное устройство.

"На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинолог и следственно-оперативная группа. Установлено, что находка является самодельным взрывным устройством. Правоохранители обезвредили его и направили на экспертизу", — говорится в сообщении львовской полиции.

Правоохранители открыли уголовное дело по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее сообщалось, что самодельное взрывное устройство, замаскированное под фонарик, взорвалось в руках у мужчины, решившего проверить бесхозный пакет в Ростове-на-Дону.