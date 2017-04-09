наверх
09.04.201719:36
Курсы валют НБУ
  • EUR28.91- 0.09
  • USD27.10- 0.06
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Осло задержали россиянина как подозреваемого по делу о бомбе - полиция

    (обновлено: )19
    Согласно информации, задержанным по делу об обнаружении в центре Осло предмета, напоминающего бомбу, является 17-летний российский гражданин, который живет в Осло.
    Полиция в Осло. Архивное фото
    flickr.com/nrkbeta

    КИЕВ, 9 апр – РИА Новости Украина. Норвежская полиция задержала семнадцатилетнего россиянина по делу о подозрительном предмете, оставленном в центре Осло. Об этом сообщила на пресс-конференции представитель полиции безопасности Норвегии Сигне Аалинг. Трансляция велась на сайте норвежской общественной телерадиокомпании NRK.

    Видео за мгновение до взрыва в церкви в Египте
    Канал Life channel в Youtube
    Момент смертельного взрыва в церкви Египта

    В субботу поздно вечером полиция Осло задержала подозрительного мужчину, который оставил небольшой предмет под мостом через Акерсэльва. Мужчина был доставлен в полицию, район оцеплен, на место прибыли взрывотехники, которые совершили контролируемый подрыв коробки размером 30 на 30 сантиметров. Сразу после этого полиция затруднилась предположить, содержалось ли в предмете взрывчатое вещество, но отметила, что звук во время подрыва был громче, чем можно было ожидать от устройства, которое использовали взрывотехники. О гражданстве задержанного ранее не сообщалось.

    "Задержанным по делу об обнаружении в центре Осло предмета, напоминающего бомбу, в ночь на воскресенье является 17-летний российский гражданин, который живет в Осло. Молодой человек приехал в Норвегию в 2010 году", — рассказала на пресс-конференции Аалинг.

    Пока мужчина обвиняется в незаконном обращении со взрывчатыми веществами.

    Ранее сообщалось, что правоохранители Стокгольма провели в субботу две операции в столичном микрорайоне Ворберг и в центре Стокгольма. В Ворберге полиция провела операцию в одной из квартир жилого дома и задержала одного человека. В центре Стокгольма полиция остановила машину и задержала троих находившихся в ней людей.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Теракт произошел у церкви в Египте
    Серия кровавых терактов в Египте
    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США
    Заграничный паспорт
    Безвиз наш? Европарламент сказал "да"