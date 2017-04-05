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    В Ужгороде сожгли Mercedes полковника полиции - СМИ

    (обновлено: )67
    Источники в полиции говорят, что речь идет не просто о поджоге, а о попытке запугивания, так как полковник якобы ведет дело масштабного производства "левой водки" на Западной Украине.
    Поджог авто полковника полиции в Мукачево
    mukachevo.net

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. В Ужгороде неизвестные подожгли автомобиль Mercedes-Benz полковника полиции, оперативника Управления защиты экономики, сообщает местное интернет-издание Mukachevo.net, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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    По информации спасателей и полиции автомобиль загорелся накануне в 18.09, а уже в 18.26 пожар локализовали. Инцидент произошел на улице Можайской.

    "Был ли это поджег, в полиции пока не подтверждают. Автомобиль был зарегистрирован на жену полковника", — пишет издание.

    Источники в полиции говорят, что речь идет не просто о поджоге, а о попытке запугивания. Полковник якобы ведет дело масштабного производства "левой водки" на Западной Украине, в рамках которого уже было проведено 25 обысков в двух областях.

    Напомним, 31 марта в результате взрыва автомобиля в Мариуполе погиб сотрудник Службы безопасности Украины полковник Александр Хараберюш. Подрыв автомобиля квалифицировали как теракт.

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