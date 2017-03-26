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    Происшествия

    В центре Одессы обрушился фасад дома

    (обновлено: )7701
    Обвал случился на последнем этаже здания на улице Екатериненской. Проезжая часть и тротуар, куда обвалились куски фасада, огорожены. По предварительным данным, пострадавших нет.
    На месте обрушения в Одессе 26 марта 2017 года
    Думская.net

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Обрушение фасада жилого дома произошло в воскресенье на Екатерининской, 8 в центре Одессы, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает местное издание "Думская".

    На фото видно, что обвал случился на последнем этаже здания.

    Проезжая часть и тротуар, куда обвалились куски фасада, огорожены.

    На месте работают сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и полицейские.

    Думская.net
    На месте обрушения в Одессе 26 марта 2017 года

    В пятницу вечером произошло частичное обрушение на первом этаже дома по Атамана Чепиги, 6.

    В октябре прошлого года в результате обрушения стены жилого дома в Одессе погиб молодой человек 1994 года рождения.

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