В центре Одессы обрушился фасад дома

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Обрушение фасада жилого дома произошло в воскресенье на Екатерининской, 8 в центре Одессы, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает местное издание "Думская".

На фото видно, что обвал случился на последнем этаже здания.

Проезжая часть и тротуар, куда обвалились куски фасада, огорожены.

На месте работают сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и полицейские.

Думская.net На месте обрушения в Одессе 26 марта 2017 года

В пятницу вечером произошло частичное обрушение на первом этаже дома по Атамана Чепиги, 6.

В октябре прошлого года в результате обрушения стены жилого дома в Одессе погиб молодой человек 1994 года рождения.