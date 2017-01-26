На территории школы в Харьковской области произошел обвал крыши

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Крыша и часть стены котельной школы номер 2 обвалились в Люботине Харьковской области, возможной причиной разрушения стала большая масса снега, скопившегося на крыше, сообщает в четверг пресс-служба Харьковской облгосадминистрации (ОГА).

Инцидент произошел утром в среду, 25 января.

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Пострадавших в результате обвала нет.

Районные власти приняли решение о проведении ремонтных работ до 30 января. На время проведения восстановительных работ занятия в школе приостановлены.

В понедельник, 9 января, в Днепре рухнул купол развлекательного центра "Правда-парк" на Слобожанском проспекте. В администрации парка сообщили, что купол обвалился под тяжестью снега. Пострадавших не было.