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    Происшествия

    На территории школы в Харьковской области произошел обвал крыши

    Тема:

    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине (68)

    (обновлено: )68
    Крыша котельной обрушилась под тяжестью снега, считают в ОГА. Ремонтные работы продлятся до конца недели. Учебно-воспитательный процесс в школе приостановлен на время ремонта.
    Пожарный
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Крыша и часть стены котельной школы номер 2 обвалились в Люботине Харьковской области, возможной причиной разрушения стала большая масса снега, скопившегося на крыше, сообщает в четверг пресс-служба Харьковской облгосадминистрации (ОГА).

    Инцидент произошел утром в среду, 25 января.

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    Пострадавших в результате обвала нет.

    Районные власти приняли решение о проведении ремонтных работ до 30 января. На время проведения восстановительных работ занятия в школе приостановлены.

    В понедельник, 9 января, в Днепре рухнул купол развлекательного центра "Правда-парк" на Слобожанском проспекте. В администрации парка сообщили, что купол обвалился под тяжестью снега. Пострадавших не было.

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