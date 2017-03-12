Под Луганском трое мужчин пропали без вести

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. В Луганской области неподалеку от линии разграничения пропали три человека; полиция не исключает версию захвата их в плен ополченцев. Об этом сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции.

"Между поселками Бобровое и Боровское на обочине дороги был обнаружен брошенный автомобиль с открытыми дверцами. По предварительной информации, на этом автомобиле ехали три человека: отец с сыном (51 год и 31 год) и 23-летний парень. Мужчины были одеты в камуфлированную одежду. Судьба мужчин в настоящее время неизвестна. На связь они не выходят. По одной из версий полиции, мужчины захвачены в плен членами диверсионной разведывательной группы боевиков", — говорится в сообщении.

Вчера, 11 марта, в 23:00 в дежурную часть Северодонецкого отдела полиции поступило сообщение о том, что на обочине объездной дороги между поселками Бобровое и Боровское обнаружен автомобиль Ford Transit Connect белого цвета в открытом состоянии.

В полиции отметили, что ранее в этом районе был захвачен в плен военнослужащий ВСУ. Неподалеку от места происшествия расположено село Арентово, которое граничит с линией разграничения с подконтрольной ЛНР территорией.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения пропавших мужчин.

Ранее президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер сообщил, что разработка аналога "дорожной карты" поможет ускорить процесс поиска пропавших без вести на неподконтрольной властям территории Донбасса.