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    Под Луганском трое мужчин пропали без вести

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    (обновлено: )18120
    Согласно информации, между поселками Бобровое и Боровское на обочине дороги был обнаружен брошенный автомобиль с открытыми дверцами. На этом автомобиле ехали три человека. Мужчины были одеты в камуфлированную одежду.
    Ситуация в Луганской области
    RIA News Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. В Луганской области неподалеку от линии разграничения пропали три человека; полиция не исключает версию захвата их в плен ополченцев. Об этом сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции.

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    "Между поселками Бобровое и Боровское на обочине дороги был обнаружен брошенный автомобиль с открытыми дверцами. По предварительной информации, на этом автомобиле ехали три человека: отец с сыном (51 год и 31 год) и 23-летний парень. Мужчины были одеты в камуфлированную одежду. Судьба мужчин в настоящее время неизвестна. На связь они не выходят. По одной из версий полиции, мужчины захвачены в плен членами диверсионной разведывательной группы боевиков", — говорится в сообщении.

    Вчера, 11 марта, в 23:00 в дежурную часть Северодонецкого отдела полиции поступило сообщение о том, что на обочине объездной дороги между поселками Бобровое и Боровское обнаружен автомобиль Ford Transit Connect белого цвета в открытом состоянии.

    В полиции отметили, что ранее в этом районе был захвачен в плен военнослужащий ВСУ. Неподалеку от места происшествия расположено село Арентово, которое граничит с линией разграничения с подконтрольной ЛНР территорией. 

    Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения пропавших мужчин.

    Ранее президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер сообщил, что разработка аналога "дорожной карты" поможет ускорить процесс поиска пропавших без вести на неподконтрольной властям территории Донбасса.

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