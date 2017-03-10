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    Происшествия

    На шахте в Кривом Роге произошел пожар

    Тема:

    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв (59)

    (обновлено: )36
    Сообщается, что пожар был ликвидирован силами двух отделений Криворожского государственного военизированного горноспасательного отряда ГСЧС.
    На месте пожара. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Пожар произошел на шахте в Кривом Роге, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

    Авария на шахте. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    По данным ведомства, сообщение о пожаре на шахте поступило в службу спасения в четверг в 17.05. Как сообщили в ГСЧС, возгорание возникло в камере осмотра электровозов. Всего в шахте на тот момент работали 130 горняков.

    "Пожар ликвидирован силами двух отделений Криворожского государственного военизированного горноспасательного отряда ГСЧС Украины. Жертв и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась", — говорится в сообщении. Работа шахты была возобновлена в 20.35.

    В начале марта произошла авария на шахте "Степная" госпредприятия "Львовуголь" во Львовской области. По данным ГСЧС, погибли восемь горняков. На участке, где произошла авария, находились 34 горняка, из них 26 спасены. По данным Минздрава, после аварии госпитализированы 14 горняков. В то же время премьер Владимир Гройсман заявил о госпитализации 19 человек. Позднее УНИАН со ссылкой на департамент гражданской защиты Львовской областной администрации сообщило, что число пострадавших горняков возросло до 23 человек.

    После аварии Кабмин создал государственную комиссию для проверки всех угледобывающих предприятий страны на предмет обеспечения средствами защиты и соблюдения норм безопасности.

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