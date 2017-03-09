Эксперт: смертность на шахтах за два месяца составила 50% показателя 2016-го

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Накануне на государственной шахте "Центральная" в Торецке Донецкой области произошел выброс газа метана с углем. Авария произошла на глубине больше тысячи метров. В тот момент там работало 4 шахтера. Троим удалось выбраться, четвертый погиб. Как сообщается, он оказался под завалами — на него обвалилось около 20 тонн угля. Еще одна трагедия из-за выброса метана произошла на прошлой неделе во Львовской области на шахте "Степная". Тогда высказывались предположения, что это связано с увеличением планов по добыче угля.

Трагическую статистику гибели шахтеров в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Девять человек погибли на "Степной" во Львовской области, и сейчас в Торецке один человек погиб. Были случаи, когда у нас погибало и по сто человек, и 80, и 90. Но сейчас речь идет о том, что у нас существенно сократилась добыча угля. Фактически, вдвое. Мы 40 млн тонн добываем. А те шахты, которые были наиболее аварийными, где больше всего аварий происходило, теперь остались на территории Донбасса. И у нас, фактически, нет достоверной информации, что там происходит. Поэтому, это высокий показатель. В прошлом году в целом в углепроме погибло больше 20 человек. То есть мы за первый квартал уже половину этого печального плана выполнили. Поэтому это, действительно, рост смертности", — подчеркнул Корольчук.

Напомним, авария на шахте "Степная" госпредприятия "Львовуголь" произошла в четверг. По данным госслужбы Украины по ЧС, погибли восемь горняков. На участке, где произошла авария, находились 34 горняка, из них 26 спасены. По данным минздрава, после аварии были госпитализированы 14 горняков. В то же время премьер Владимир Гройсман заявил о госпитализации 19 человек. Украинское информационное агентство УНИАН со ссылкой на департамент гражданской защиты Львовской областной администрации сообщило, что число пострадавших горняков возросло до 23 человек. В Украине был объявлен траур по погибшим.