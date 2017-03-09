Катаклизм за катаклизмом. Что происходит на шахтах Украины? Опрос экспертов

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В среду, 8 марта, на государственной шахте "Центральная" в Торецке Донецкой области произошел выброс газа метана с углем. Авария произошла на глубине более тысячи метров. В тот момент там работало четыре шахтера. Троим удалось выбраться, а вот четвертый погиб. Как сообщается, погибший оказался под завалами — на него было выброшено около 20 тонн угля.

В каком вообще состоянии украинские шахты и насколько опасно там работать, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. РИА Новости Украина Евгений Котенко Аварии на шахтах... спустят на тормозах - Землянский

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому так почастішали трагічні випадки на українських шахтах? З чим це пов'язано?

— Дійсно є така загальна тенденція, вимога Міненерго намагатися нарощувати видобуток вугілля, в тому числі і газової групи. Тому, відповідно, це може бути однією з причин. А друга причина, вона, я б так сказав, рівнозначна, це те, що все-таки застаріле обладнання, яке використовують на шахтах, відсутність, точніше навіть, часто сучасного обладнання, яке може попереджувати накопичення газу. Відповідно, навіть немає мови, немає такого обладнання, яке цей газ може переробляти чи то в тепло, наприклад, чи в електроенергію, тобто немає обладнання. І тому, відповідно, зростають ризики таких вибухів, коли просто це не вина шахтарів, це вина, можливо, навіть і не керівництва цих шахт. Це вина просто відсутності фінансів, яким страждає в принципі, вуглепром багато років уже. Тому, можливо, це трагічний збіг обставин — те, що сталося дві аварії, але вони великі. Але зараз мова йде про те, що в нас скоротився видобуток вугілля суттєво. Фактично вдвічі. Ми 40 мільйонів тон видобуваємо. Більше того, частина шахт все-таки, які були більш аварійними, якраз залишилися на території Донбасу. Тобто ми фактично не маємо достовірної інформації, що там відбувається, офіційної, принаймні, скажімо так. Тому це високий показник. В минулому році в цілому на вуглепромі загинуло більше 20 людей. Тобто ми, фактично, за перший квартал вже половину плану такого, знаєте, сумного виконали.

Взагалі такий показовий момент дуже із шахтою "Центральна", те, що сталася аварія. Вона ж колись називалася «Дзержинського», тобто їх перейменували в рамках декомунізації. Але, як бачимо, воно не допомагає осучаснити обладнання і вирішити поточні проблеми. І також цікаві моменти те, що це фактично одна з найстаріших шахт в Україні, яка досі функціонує. Вона працює, фактично, з середини 19 століття. Вони її, звичайно, осучаснювали. Але це пласти, які дозволяють навіть розробляти сьогодні, там були плани нарощувати видобуток вугілля ще раніше. Тому, повертаючись все-таки до того, з чого я почав, дійсно, причиною може стати те, що намагаються компенсувати певну недостачу того вугілля газової групи, яка може вже проявлятися в майбутньому. І це все приводить до таких трагічних наслідків.

Скільки грошей необхідно для оновлення обладнання шахт і щоб дотримувалися норми безпеки?

— Наприклад, ця шахта "Центральна", колишня "Дзержинського", в рази три більша, ніж шахта "Степова" у Львівській області, на якій сталася попередня аварія. І от там на різних шахтах є різні обсяги. Але якщо порівняти зі "Степовою", то тут, наприклад, був колись план ще раніше, ще до 2013 року. Там протягом 5 років треба було вкладатися щороку фактично по 150 мільйонів гривень, мільярд гривень протягом 5 років треба було вкласти. На той момент це майже більше 100 мільйонів доларів. Це все тоді б закрило потреби технічної безпеки. От це мінімум, який потрібно вкладати навіть в цю шахту "Центральну". У цілому по шахтах по Україні, то повірте мені, ніхто навіть і не рахує, скільки треба грошей на такі потреби. Просто є план, закривати ці шахти чи приватизувати. До речі, це також один із моментів, що, фактично, такі аварії можуть стати стимулом, зіграти на руку тим, хто обстоює позицію в Міненерго, в уряді, що потрібно або взагалі пустити під ніж шахти, тобто закрити їх, і такі є варіанти, і є список шахт, які будуть закривати. І частину шахт треба буде продати, тобто приватизувати. А держава залишить собі сім більш-менш успішних шахт. Такий був план, і він залишається. Тому ці всі аварії просто можуть підштовхнути до реалізації цього плану. Але, знову-таки, ми будемо тоді в ситуації, коли скоротиться видобуток вугілля в цілому по галузі, ми будемо змушені його імпортувати, тобто ми все одно попадемо тоді в залежність від іншого постачальника.

Подробнее о том, что произошло на шахте "Центральная", в эфире "ГС" рассказал глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Что произошло на шахте в Торецке? В результате чего произошел этот выброс газа и угля?

— Добыча угля ведется на очень большой глубине. Горное давление — очень высокое. В результате чего пласт является выбросоопасным. Произошел выброс газа метана и угля. Примерно, 20 тысяч тонн угля хватило для того, чтобы засыпать человека. Другие, которые находились на участке смогли уйти.

Трагедия во Львовской области на "Степной" произошла тоже из-за метана. Тогда высказывались предположения, что это все связано с увеличением планов по добыче угля. В данном случае, это тоже может быть возможной причиной или нет?

— Данную информацию распространял губернатор Львовской области, у него свои отношения с мэром Садовым. Поэтому он давал мне неточную и необъективную информацию. Дело в том, что в предыдущие сутки план не был выполнен, из-за загазованности выработки шахтеры прекратили преждевременно работу, выехали на-гора. В день аварии, в четверг, она произошла в первую смену, добыча не велась, велись ремонтные работы. Просто смешно, 32 шахты государственные добывают даже не уголь, а горную массу, зольности почти 50%, и выдают на-гора 14-17 тысяч тонн угля в сутки. Угольная отрасль разграблена. Шахтеры работают в очень тяжелых условиях, и таким дедовским способом: как 80 лет назад, на многих шахтах добыча ведется на отбойных молотках.

Напомним, сопредседатель фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире "ГС" заявил, что для обеспечения должного уровня безопасности на шахтах нужны большие инвестиции.

Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в эфире "ГС" сообщил, что у шахтеров на шахте "Степная" было недостаточно индивидуальных средств контроля.