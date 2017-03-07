Прокуратура сообщила о подозрении патологоанатому сумской психбольницы

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. В Сумской области правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступления заведующей патологоанатомическим отделением коммунального учреждения "Ахтырская центральная больница", которая составила ложные протоколы по результатам вскрытия пациентов областной специализированной психиатрической больницы №2, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как уточняется, о подозрении в составлении заведомо ложных официальных документов (ч. 1 ст. 366 УК Украины) злоумышленнице сообщили во вторник, 7 марта.

Согласно заключениям судебно-медицинских экспертиз, по результатам эксгумации установлено, что врач-патологоанатом высшей категории не проводила полное патологоанатомическое вскрытие четырех тел, при этом умышленно составила заведомо ложные протоколы патологоанатомического исследования с указанием недостоверных причин смерти пациентов психиатрической больницы.

Досудебное расследование продолжается.

В пятницу, 3 марта, суд в Сумах избрал бывшему главврачу областной специализированной психиатрической больнице №2, которую подозревают в истязании пациентов, меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 апреля без права внесения залога.

В среду, 1 марта, главврачу было вручено сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 127 (пытки, то есть умышленное причинение физического или морального страдания путем мучения с целью дискриминации) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, повлекшее смерть) УК Украины. Подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы.