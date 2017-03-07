наверх
07.03.201715:28
Курсы валют НБУ
  • EUR28.62- 0.03
  • USD27.02- 0.10
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Прокуратура сообщила о подозрении патологоанатому сумской психбольницы

    Тема:

    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (450)

    (обновлено: )34
    Согласно заключениям судебно-медицинских экспертиз, по результатам эксгумации установлено, что врач-патологоанатом не проводила полное патологоанатомическое вскрытие четырех тел, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
    Областная психбольница №2 в Ахтырском районе
    0542.ua

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. В Сумской области правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступления заведующей патологоанатомическим отделением коммунального учреждения "Ахтырская центральная больница", которая составила ложные протоколы по результатам вскрытия пациентов областной специализированной психиатрической больницы №2, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

    Как уточняется, о подозрении в составлении заведомо ложных официальных документов (ч. 1 ст. 366 УК Украины) злоумышленнице сообщили во вторник, 7 марта.

    Условия содержания в сумской психбольнице
    Генпрокуратура
    Психиатрия ненависти. На чьей совести жертвы Сумской психлечебницы?

    Согласно заключениям судебно-медицинских экспертиз, по результатам эксгумации установлено, что врач-патологоанатом высшей категории не проводила полное патологоанатомическое вскрытие четырех тел, при этом умышленно составила заведомо ложные протоколы патологоанатомического исследования с указанием недостоверных причин смерти пациентов психиатрической больницы.

    Досудебное расследование продолжается.

    В пятницу, 3 марта, суд в Сумах избрал бывшему главврачу областной специализированной психиатрической больнице №2, которую подозревают в истязании пациентов, меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 апреля без права внесения залога.

    В среду, 1 марта, главврачу было вручено сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 127 (пытки, то есть умышленное причинение физического или морального страдания путем мучения с целью дискриминации) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, повлекшее смерть) УК Украины. Подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Роман Насиров в зале суда. Избрание меры пресечения
    Зря болел. Суд арестовал Насирова
    Судьи во время слушания по делу слушания дела по жалобе Украины против России в Международном суде ООН, 6 марта, 2017 года
    Гаага рассматривает иск Украины к России
    Блокада в Конотопе
    Блокада Донбасса: нет дыма без угля
    Работа за компьютером
    Неугодные СМИ. Власть против медиа