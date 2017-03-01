Прокуратура подозревает главврача сумской психбольницы в пытках

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Прокуратура Сумской области задержала главного врача коммунального учреждения "Областная специализированная психиатрическая больница №2" по подозрению в истязании пациентов, сообщает в среду пресс-служба ведомства.

Главному врачу вручено уведомление о подозрении по части 1 статьи 127 (пытки, то есть умышленное причинение физического или морального страдания путем мучения с целью дискриминации) и части 3 статьи 135 (оставление в опасности, повлекшее смерть) УК Украины.

Сейчас подозреваемая задержана, прокуратура уже готовит ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

"По инициативе прокуратуры области в рамках уголовного производства проведена эксгумация семи трупов пациентов КУ "Областная специализированная психиатрическая больница №2", которые умерли в декабре 2016 года. В соответствии с историями болезней указанных лиц и приложенными к ним актами патологоанатомического исследования, пять пациентов якобы умерли от сердечно-сосудистой недостаточности, один от отека головного мозга, еще один – от интоксикации", – говорится в сообщении.

Однако, в соответствии с официальными результатами проведенной эксгумации и заключениями судебно-медицинских экспертиз, установлено, что патологоанатомическое исследование тел вообще не проводилось, составленные документы поддельные, причиной смерти пяти пациентов является острая гнойная пневмония, обусловленная длительным пребыванием в помещении с пониженной температурой. Это лица в возрасте от 34 до 69 лет, которые находились на добровольном лечении, уточняют в прокуратуре.

Кроме того, проведена также эксгумация тела 28-летней женщины, которая умерла еще в феврале 2016 года, согласно свидетельству о смерти от интоксикации. Установлено, что патологоанатомические исследования специалист провел поверхностно, на теле выявлены телесные повреждения в виде перелома всех ребер с обеих сторон и черепно-мозговой травмы с кровоизлиянием внутрь. Указанные телесные повреждения образовались за несколько дней до смерти и "находятся в причинной связи со смертью", подчеркивают в ведомстве.

"Из показаний свидетелей и журналов учета температуры, изъятых в ходе следствия, с ноября 2016 г. по январь 2017 г. в отделениях больницы, где находились умершие пациенты, температура была недопустимо низкой (от 10 до 18 градусов, при норме – 20 градусов по шкале Цельсия), однако главный врач не предприняла каких-либо действенных мер по решению данной ситуации. В общей сложности, в указанный период на лечении в учреждении находилось 415 пациентов, которые страдали от неудовлетворительных условий, в частности низкой температуры, в результате чего пять из них скончались", – отмечает пресс-служба ведомства.

Прокуратура также готовит уведомление о подозрении еще нескольким лицам, которые способствовали или причастны к указанным противоправным действиям. Досудебное расследование продолжается. Подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы.