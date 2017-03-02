Психиатрия ненависти. На чьей совести жертвы Сумской психлечебницы?

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Скандал в Сумской областной специализированной психиатрической больницы № 2 разразился еще в конце прошлого года, когда в декабре один за одним умерли семь пациентов от 34 до 69 лет добровольно лечившихся в заведении. Пять пациентов якобы умерли от сердечно-сосудистой недостаточности. Один из них – от отека головного мозга, другой от интоксикации. Это показалось подозрительным, поэтому родственники настояли на эксгумации повторной судебно-медицинской экспертизы.

Пациентов довели до смерти

Выводы свидетельствуют, что причина смерти пациентов – острая гнойная пневмония. Ее причиной стало длительное нахождение в помещении с пониженной температурой, говорят в областной прокуратуре. Выяснилось, что с ноября 2016 года по январь 2017 года в отделениях больницы температура была от 10 до 18 градусов. Тогда как норма должна быть 20 градусов по Цельсию. В прокуратуре утверждают, что патологоанатомическое исследование трупов вообще не проводилось, а составленные документы – поддельные.

К примеру, в свидетельстве о смерти 28-летней девушки, которая умерла еще в феврале 2016 года, указано, что она умерла от интоксикации. Но, как оказалось, патологоанатомическое исследование специалистом было проведено поверхностно. На трупе обнаружены телесные повреждения в виде перелома всех ребер с обеих сторон и черепно-мозговой травмы с кровоизлиянием во внутрь. Указанные телесные повреждения образовались за несколько дней до смерти и находятся в причинной связи со смертью.

Так как главный врач больницы не принимал каких-либо действенных мер, чтобы решить проблему, ей инкриминируют нарушение ч. 1 ст. 127 (истязание, то есть умышленное причинение физического или морального страдания путем мучения с целью дискриминации) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, повлекшее смерть) УК Украины. Прокуратура готовит ходатайство об избрании врачу меры пресечения в виде содержания под стражей.

Психиатрия заработка

Как уверяет активист Гражданской комиссии по правам человека в Украине, пациенты часто жалуются на невыносимые условия в психиатрических заведениях, на насилие как со стороны персонала, так и пациентов.

"Мне часто поступают жалобы от пациентов, в которых они рассказывают о насилия со стороны медперсонала, а так же и пациентов, которые избегают наказания за свои преступления и прячутся в психбольницах. Таких масса повсеместно. Полиция на подобные факты закрывает глаза. Даже если они приезжают на вызов в больницу, скажем, после нападения на пациента, врачи стараются замять это дело. За стенами больницы твориться беззаконие и насилие не только физическое и эмоциональное, но и насилие с применением психотропных препаратов, нейролептиками и транквилизаторами. А в основе своей это медицинский наркотик", - отмечает Николай.

По данным собранным Николаем, в Киевской психиатрической больницы имени Павлова, весь медперсонал занимается наркотизацией пациентов.

"Как мне рассказал один из бывших санитаров, медперсонал "павловки" продает наркозависимым наркосодержащие медпрепараты втридорога. Если ампула стоит 17,50 гривен, ее продает зависимому за 300 гривен. И таким занимается весь персонал. И всех пациентов пичкают препаратами, которые вызывают не только зависимость, но и склонность к агрессии и суициду. И очень часто пациенты погибают от передозировки препаратов и электрошока", — отмечает собеседник.

Выживет сильнейший

Проблем в психиатрических больницам много. Питание там скудное и пациенты выживают только за счет передач от родственников. Нет родственников — это беда, люди обречены на голод. Отношение к пациентам самое неподобающее, если кто-то ходит под себя, то спит на сетке без матраса. Никакого ухода, никакого особого отношения к пациентам, которые его требует - нет.

"По прежнему сталкиваемся со случаями, когда в психиатрические больницы насильно отправляют людей. Мы помогали освободиться киевлянину, которого туда поселил брат, чтобы завладеть его имуществом. И было это не просто. Когда врачи узнали нашу цель, его начали пичкать препаратами, потом угрожал его брат, а потом и один из уголовников, который там прятался от наказания за преступления. Их там специально держат для таких вот случаев. Но нам удалось его вытащить из психушки на свободу", - рассказал Николай.

К сожалению, как отмечает общественный деятель, многие украинцы наивно полагают, что если они обратится за помощью, им там помогут, вылечат, но все это не так. Там не лечат.

"К нам обратилась за помощью одесситка, которая пошла в психиатрическую больницу добровольно вылечить депрессию. Думала пробыть там несколько недель, но ее не выпускают уже больше месяца постоянно пичкая таблетками. Сестра забила тревогу, но пациентку не выпускают, врачи угрожают, что добьются судебного решения о принудительном лечении, хотя она пошла на лечение добровольно. Врачи чувствуют свою безнаказанность и творят, что хотят. Больницам сейчас выгодно собирать большее количество пациентов, чтобы сохранить рабочие места и финансирование. Во-вторых, каждого человека можно сделать зависимым от медпрепаратов, а это доход", — утверждает Николай.

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К сожалению, как подчеркивает активист, у нас в стране психиатрические больницы больше напоминают концентрационные лагеря, нежели лечебные заведения. При том, что во многих странах мира уже ликвидированы психбольницы в том виде, в котором они остались у нас.