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    В Донецкой области обнаружен тайник с пятью тыс патронов - СБУ

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    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (788)

    (обновлено: )26
    Как сообщили в Службе безопасности Украины, тайник с патронами был устроен в одном из заброшенных нежилых помещений в селе Пионерское. Подробности уточняются.
    Тайник с боеприпасами. Архивное фото
    hk.npu.gov.ua

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. В селе Пионерское Донецкой области обнаружен тайник с 5 тысячами патронов, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

    Тайник с арсеналом оружия и боеприпасов под Киевом
    Прокуратура Киева
    Тайник с арсеналом оружия и боеприпасов под Киевом

    По данным СБУ, тайник был устроен в одном из заброшенных нежилых помещений.

    "Тайник диверсантов… с 5 тысячами патронов обнаружила Служба безопасности Украины", — говорится в сообщении.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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